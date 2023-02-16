Большая часть ипотечных кредитов в 2022 году были предоставлены до начала полномасштабной военной агрессии РФ.

Объем нового ипотечного кредитования в Украине в течение 2022 года составил 2 тыс. 9 договоров на общую сумму в 1,96 млрд грн, что по сравнению с 2021 годом в 5,3 раза меньше по количеству договоров и в 4,3 раза в денежном измерении.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса банков об объемах предоставленных населению ипотечных кредитов.

"Большая часть ипотечных кредитов в 2022 году – две трети по количеству договоров – были предоставлены в январе-феврале до начала полномасштабной военной агрессии РФ. В марте-мае ипотечные кредиты не предоставлялись вообще, летом выдачи были единичными", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что с сентября ипотека начала постепенно восстанавливаться, в первую очередь благодаря государственным программам поддержки кредитования "Доступная ипотека" и "єОселя". В рамках этих программ заемщики могут получить ипотечные кредиты по сниженным процентным ставкам 7% и 3% годовых соответственно.

В сентябре-ноябре 2022 года банки выдали 252 ипотечных кредита на общую сумму в почти 280 млн грн, а в декабре – 405 кредитов на полмиллиарда гривень. Это самый высокий месячный показатель с начала полномасштабной войны.

"Банки во время войны кредитуют покупку жилья почти исключительно на вторичном рынке недвижимости: доля заключенных ипотечных договоров в этом сегменте составляла 99% от всех новых ипотечных кредитов в июне-декабре 2022 года", - говорится в сообщении.

В региональном разрезе больше всего ипотечных кредитов за этот период предоставлено в Киеве и Киевской области – 241 договор на общую сумму почти 345 млн грн (43% от общего объема), в Волынской области – 48 договоров на 60 млн грн (8%), Винницкой области – 37 договоров на 50 млн грн (6%) и Черниговской области – 54 договоры на 47 млн грн (6%).

Ипотека во время войны

Программа "Доступная ипотека" была запущена 1 октября 2022 года. Предполгалось, что получить льготный кредит под 3% на 20 лет с первоначальным взносом в размере 20% для покупки жилья смогут военнослужащие, работники сектора безопасности и обороны, медики, учителя и педагогические работники, научные работники.

К участию в программе могут присоединиться граждане Украины в возрасте от 18 до 70 лет, платежеспособные, которые не имеют жилья или владеют недвижимостью менее 52,5 кв. м (дополнительно 21 кв. м на каждого следующего члена семьи) и не находятся под санкциями.

Алгоритм участия в программе предусматривает подачу заявки через "Дию", получение ответа банков в "Дие" и выбор жилья, которое планируется приобрести на условиях льготной ипотеки. Далее необходимо будет заключить договоры с банком и договор купли-продажи квартиры.

21 декабря 2022 года в "Дие" запустили программу льготной ипотеки от государства.

Второй этап программы "Доступная ипотека" зпланирован 2023 года и в нем смогут принять участие все украинцы, оформив кредит на жилье под 7% годовых.

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