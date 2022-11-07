Как заявили в Минсоцполитики, пока не всем работникам социальной сферы хватает заработной платы.

В Украине сейчас в социальной сфере задействовано около 250 тысяч работников. Благодаря им граждане нашей страны могут вовремя получать свои соцвыплаты, пенсии и натуральную помощь. Поэтому вскоре Минсоцполитики вместе с ЮНИСЕФ введут доплаты всем работникам соцсферы.

Об этом в эфире телеканала Рада сообщила министр социальной политики Оксана Жолнович.

По ее словам, пока не всем работникам социальной сферы хватает заработной платы, это не очень высокооплачиваемая в Украине работа.

"Мы вместе с ЮНИСЕФ введем доплаты всем работникам социальной сферы к их заработной плата. Мы хотим сделать их труд более престижным и увеличить по всем направлениям количество работников, потому что их нам действительно не хватает", – заявила глава Минсоцполитики.

Минимальная заработная плата в Украине

Правительство не предусмотрело повышение минимальной зарплаты в проекте государственного бюджета-2023.

Несмотря на сложные условия военного положения, в проекте бюджета сохранен уровень социальных стандартов: минимальная заработная плата с 1 января 2023 года составит 6700 грн в месяц, прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц – 2589 гривень.

С 1 октября 2022 года "минималка" выросла до 6700 гривень.

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