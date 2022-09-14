По состоянию на сейчас минимальная зарплата составляет 6500 гривен, а с 1 октября 2022 года будет составлять 6700 гривень.

Правительство не предусмотрело повышения минимальной зарплаты в проекте государственного бюджета-2023.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

"Несмотря на сложные условия военного положения, в проекте бюджета сохранен уровень социальных стандартов: минимальная заработная плата с 1 января 2023 года составит 6700 грн в месяц, прожиточный минимум на одно лицо в расчете на месяц – 2589 гривень", - говорится в сообщении.

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По состоянию на сейчас минимальная зарплата составляет 6500 гривень, а с 1 октября 2022 года будет составлять 6700 гривень. Это означает, что в проекте госбюджета на 2023 год фактически замораживается повышение социальных стандартов.

Война в Украине и госбюджет:

29 июля 2022 года стало известно о том, что НБУ планирует прекратить "печатать деньги" для госбюджета в 2024 году.

3 августа 2022 года появилась информация о том, что в Украине могут поднять налоги для наполнения госбюджета.

15 августа из-за войны в Украине увеличили расходы госбюджета.

По данным советника президента Украины по экономическим вопросам Олега Устенко, годовой дефицит госбюджета в условиях продолжения войны достигнет в конце 2022 года 50 млрд долларов, или около 30-35% ВВП.

За январь-август 2022 года государственный бюджет был выполнен с дефицитом в сумме 416,9 млрд грн, в том числе общий фонд – в сумме 418,1 млрд грн против запланированного расписанием общего фонда на январь-август 2022 года дефицита в сумме 864,2 млрд грн. В августе фактический дефицит государственного бюджета составил 5,4 млрд грн.

8 сентября 2022 года в Минфине сообщили о том, что в госбюджете-2023 будет предусмотрено сокращение расходов всех органов власти.

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