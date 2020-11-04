За пребывание в общественных зданиях, транспорте во время действия карантина без респираторов или масок, закрывающих нос и рот, грозит штраф до 255 гривень.

Комитет Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал парламенту принять закон о штрафах за пребывание в общественных местах без маски.

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Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение было принято на заседании комитета.

Речь идет о правительственном законопроекте о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно предотвращения распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 3891).

Им предусмотрено, что пребывание в общественных зданиях, сооружениях, общественном транспорте во время действия карантина без надетых средств индивидуальной защиты, в том числе респираторов или защитных масок, закрывающих нос и рот, в том числе изготовленных самостоятельно, влечет наложение штрафа в размере от 10 до 15 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 170 до 255 гривень).

Председатель комитета, народный депутат от "Слуги народа" Денис Монастырский не исключил, что законопроект может быть рассмотрен в сессионном зале на этой неделе.

В то же время парламенту рекомендуется отклонить альтернативный законопроект - проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях, направленных на предотвращение распространения коронавирусной болезни (COVID-19) (№ 3891-1) авторства народного депутата от "Батькивщины" Алены Шкрум.

В этом законопроекте, кроме такого же положения о штрафах, предлагается также установить, что те же действия, совершенные лицами, уполномоченными на выполнение функций государства и местного самоуправления, влекут за собой наложение штрафа в размере от 100 до 150 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 1 тысячи 700 до 2 тысяч 550 гривень).

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Автор: Таня Поляковская