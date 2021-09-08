С конца прошлого года средняя сумма кредита выросла на 9% – с 4059 до 4417 гривень.

За первое полугодие 2021 года украинскими микрофинансовыми организациями (МФО) было выдано 7 152 636 быстрых кредитов на сумму 31,6 млрд грн, что на 43% больше, чем в первом полугодии 2020 года, когда общая сумма займов составила 22 млрд грн.

Об этом сообщил сервис для работы с открытыми данными Опендатабот.

"Количество выданных Украине кредитов растет год от года: в 2019 году ежемесячно в среднем выдавалось 982,5 тыс. кредитов, в 2020 – 1 млн кредитов, а в 2021 выдается уже 1,2 млн", – говорится в сообщении.

Отмечается, что также продолжает увеличиваться общая сумма невыплаченных долгов по микрокредитам – ее рост с начала года составил 6,5%. На данный момент украинцы должны микрофинансовым организациям 14,9 млрд грн по просроченным кредитам.

Читайте такжеВ Украине зарегистрировали первые пять коллекторских компанийС конца прошлого года средняя сумма кредита выросла на 9% – с 4059 до 4417 грн.

Микрокредитование – один из основных видов микрофинансирования, заключающийся в выдаче небольших кредитов людям, которые не имеют доступа к традиционному банкингу в силу разных причин.

Микрокредитование следует отличать от денег до зарплаты, которые предназначены не для финансирования бизнеса, а на покрытие текущих расходов физических лиц.

Автор: Богдан Слуцкий