Отныне обязательным условием заключения договора о потребительском кредите является согласие потребителя на доступ к информации, составляющей его кредитную историю.

С 1 января 2021 года вступил в силу Закон Украины № 891-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй».

Об этом сообщили в пресс-службе Минюста Украины.

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Ограничение сумм штрафов на пени

С момента вступления в силу Закона кредитные договора, заключаемые на срок до одного месяца, и договора, общий размер займа по которым не превышает одной минимальной заработной платы, будут относиться к потребительским кредитам, а следовательно такие отношения будут регулироваться нормами Закона "О потребительском кредитовании".

Также Законом установлено, что максимальная совокупная сумма штрафов и пени за нарушение потребителем выполнения его обязательств на основании договора о потребительском кредите, общий размер кредита по которым не превышает минимальной заработной платы, не может превышать размер двойной суммы, полученной потребителем по такому договору, и не может быть увеличена по договоренности сторон.

Запрет изменения процентной ставки

На законодательном уровне запрещено менять процентную ставку по кредиту, порядок ее исчисления, порядок уплаты процентов в сторону ухудшения условий для потребителя.

Кредитная история

Обязательным условием заключения договора о потребительском кредите является согласие потребителя на доступ к информации, составляющей его кредитную историю, и на сбор, хранение, использование и распространение через бюро кредитных историй, включенное в Единый реестр бюро кредитных историй, информации относительно него и этого кредита, определенной Законом Украины «Об организации формирования и обращения кредитных историй». В случае непредоставления такого согласия потребителем, кредитодатель должен отказать в заключении договора и осуществлении кредитной операции.

Еще одной новацией является установление обязанности для кредитодателя безвозмездно передавать информацию по всем потребительским кредитам в порядке, определенном Законом Украины "Об организации формирования и обращения кредитных историй", хотя бы в одно бюро кредитных историй, включенного в Единый реестр бюро кредитных историй.

Следующим нововведением является сокращение срока внесения кредитным бюро полученных от кредитодателя сведений. Ранее на данную процедуру законодательством предусматривалось семь дней, теперь же этот срок ограничен двумя днями.

Ограничения по количеству "быстрых кредитов"

Закон ограничивает возможность получать безграничное количество быстрых кредитов без намерения их возвращать, тем самым защищая финансовые учреждения от увеличения проблемной задолженности.

Риски микрокредитования

Финансовые компании не будут обязаны предоставлять клиентам паспорт потребительского кредита перед подписанием договора, если речь идет о займе суммой, не превышающей минимальную заработную плату. Такое обязательство есть только для кредитов сверх минимальной зарплаты. Неурегулированность данного вопроса оставляет кредиторам возможность использовать различные способы сокрытия действительной информации о кредите.

С целью обеспечения своевременного предоставления полной, точной и достоверной информации о финансовых услугах, Национальный банк Украины анонсировал установление требования к финансовым компаниям по размещению существенных характеристик кредитных продуктов (в том числе микрокредитов) на своих веб-сайтах.

Что этому предшествовало

4 февраля 2020 года Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о расширении перечня кредитных договоров, на которые распространяется действие Закона Украины "О потребительском кредитовании" (1109).

15 сентября 2020 года Верховная Рада Украины приняла Закон Украины № 891-ІХ «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй».

По оценкам Национального банка Украины, потребительское кредитование в Украине растет очень высокими темпами - на уровне около 30%. Высокая доходность этого сегмента является привлекательной для банков, тогда как спрос на такие кредиты растет благодаря высоким доходам домохозяйств и оптимистичным потребительским настроениям.

6 октября 2020 года президент Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй" № 891-ІХ, который парламент принял 15 сентября.

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Автор: Елена Коваленко