Курс гривни к евро укрепился до 31,36 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 11 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,76 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 31,36 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 17 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс:

100 USD США – 2675,57 (10 августа – 2683,46)

100 EUR – 3136,17 (10 августа – 3167,56)

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,79/26,81 грн/долл., к евро - на уровне 31,39/31,41 грн/евро.

Курс на 10 августа:

Национальный банк Украины на вторник, 10 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,80 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Богдан Слуцкий