Курс гривни к евро укрепился до 31,53 грн/евро.

Национальный банк Украины на вторник, 10 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,80 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на вторник установлен на уровне 31,53 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 15 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс:

100 USD США – 2683,46 (9 августа – 2683,46)

100 EUR – 3167,56 (9 августа – 3167,56)

Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,80/26,82 грн/долл., к евро - на уровне 31,52/31,54 грн/евро.

Курс на 9 августа:

Национальный банк Украины на понедельник, 9 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,83 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 11 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий