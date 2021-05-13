Курс гривни к евро укрепился до 33,37 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 14 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,63 грн/долл., то есть гривня осталась на уровне предыдущего дня.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 33,37 грн/евро, то есть гривня укрепилась на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Официальный курс валют

Нацбанк на 14 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США - 2762,73 (13 мая - 2763,18);

100 EUR - 3337,38 (13 мая - 3349,53).

Межбанк

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 27,54/27,73 грн/долл., к евро – на уровне 33,20/33,60 грн/евро.

Курс днем ранее

Национальный банк Украины на четверг, 13 мая, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 27,63 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

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Автор: Богдан Слуцкий