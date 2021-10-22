В КГГА напомнили, какие льготы у предпринимателей на период ограничительных мер.

Бюджет Киева с апреля прошлого года недополучил около 700 млн грн в связи с решением городских властей о поддержке бизнеса в условиях карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправленческих полномочий Александр Харченко на пресс-брифинге об усилиях власти, общества и бизнеса в преодолении эпидемии COVID-19 в столице.

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Он напомнил, что в прошлом году столичные власти приняли решения о поддержке бизнеса из-за пандемии коронавируса. Решения будут действовать до завершения любых карантинных ограничений.

"Это 4 блока поддержки. Если посчитать сумму косвенной поддержки из бюджета, которую мы сознательно пишем как "недополучение" от субъектов хозяйствования, то это около 700 млн грн с апреля 2020 года", - сказал он.

Так, уточнил заместитель председателя КГГА, речь идет о льготах на арендную плату, уплату долевого участия, размещение наружной рекламы на объектах коммунальной собственности и возмещении предпринимателям расходов на уплату процентов по кредитам.

"Мы фактически отменили арендную плату за коммунальное имущество для тех субъектов, которые не могут проводить свою хозяйственную деятельность в период карантинных ограничений. Любой предприниматель может обратиться с заявлением, что он в связи с карантином не может осуществлять деятельность, и он не будет платить арендную плату. Формально будет платить только 1 грн, а фактически это бесплатно. Если же субъект хозяйственной деятельности выполнил требования государства, и у него вакцинировано почти 100% персонала, и он принимает людей по ковод-сертификатам и работает, то автоматически платит лишь 50% за аренду. Решение принято, понимая, что все равно объем его дохода снижается, потому что снижается мобильность людей в период карантина", - отметил Харченко.

По его словам, городскому бюджету поддержка бизнеса обошлась в 2020-2021 годах ориентировочно в 420 млн грн.

Второй блок поддержки – для владельцев площадок для питания возле стационарных заведений, передвижная и сезонная мелкорозничная торговля. "У них тот же принцип: или 50% уплаты паевого участия, или, в случае невозможности осуществлять деятельность, платят нам 1 гривну", - уточнил Харченко.

Также, по его словам, по обращению Ассоциации наружной рекламы в г. Киеве такая же скидка существует для размещения наружной рекламы на коммунальном имуществе и коммунальном транспорте.

"За 2020 год город недополучило свыше 100 млн гривен, и в этом году мы около 120 млн грн недополучим за размещение рекламных объектов", - сказал чиновник.

Следующий блок поддержки – это субъекты хозяйственной деятельности, которые взяли кредиты, и их нужно обслуживать. Как напомнил Харченко, для них принята программа поддержки – компенсация расходов по процентам по кредитам.

"В прошлом году это было 7 млн грн, а в этом году - 50 млн грн", - заявил он.

Карантин и помощь ФОПам:

30 марта 2021 года Верховная Рада приняла закон, направленный на финансовую поддержку предпринимателей и наемных работников, которые вынужденно прекратили работу в регионах "красной" зоны карантина из-за ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19.

С 19 апреля физические лица-предприниматели и наемные работники из регионов "красной" карантинной зоны получили возможность подать заявления на получение 8 тыс. грн госпомощи в мобильном приложении и на портале "Дія".

20 апреля 2021 года стало известно о том, что ФОПы из "красных" зон смогут получить помощь только через "Дію".

В тот же день, 20 апреля 2021 года, ФОПам из "красных" зон рассказали, сколько раз до конца года они смогут получить обещанные 8 тысяч гривень.

По состоянию на 21 апреля 2021 года в Украине 206 тысяч человек подали заявки на получение госпомощи в размере 8 тысяч гривень.

28 апреля 2021 года в Минэкономики назвали срок окончания карантинных выплат ФОПам.

Автор: Инна Андалицкая