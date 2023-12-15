Обменники и банки обновили курс валют по состоянию на утро 15 декабря.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в пятницу, 15 декабря, уменьшился на 5 копеек – к 37,65 грн за доллар в среднем (со вчерашних 37,70 грн).

Продать американскую валюту в банках сегодня можно в среднем по курсу 37,15 грн за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня подорожал на 20 копеек и составляет 41,05 грн за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 40,40 грн за евро.

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Средний курс доллара в валютных обменниках Киева сегодня упал в цене - на 10 копеек, до 37,55 грн/долл (продать доллар можно за 37,48 грн). В свою очередь курс евро в обменниках подорожал сразу на 18 копеек, до 41,08 грн/евро (курс продажи - 40,80 грн/евро).

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины на пятницу, 15 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,99 грн/долл, то есть гривна укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 40,41 грн/евро, то есть гривна ослабла на 49 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

В прогнозе Fitch Ratings предполагается, что ситуация на финансовом рынке будет оставаться более или менее стабильной. Курс доллара в Украине в 2024 году, по мнению аналитиков, будет незначительно колебаться.

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