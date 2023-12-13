Курс доллара в Украине в 2024 году будет незначительно колебаться. Предполагается, что ситуация на финансовом рынке будет оставаться более-менее стабильной, говорится в прогнозе Fitch Ratings.
Аналитики прогнозируют, что в Украине может произойти экономический рост в связи со снижением процентной ставки от НБУ с 25 до 16%, и это положительно скажется на курсе.
Еще предполагается, что положительно на курс должен повлиять переход от фиксированного к управляемому гибкому курсу.
"Fitch ожидает, что продолжение валютных интервенций будет способствовать поддержанию широкой стабильности курса гривны к доллару США в краткосрочной перспективе, наряду с относительно постепенной либерализацией счета операций с капиталом", - говорится в прогнозе.
Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 12 декабря
Напомним, наличный курс доллара в банках Украины 12 декабря подорожал на 20 копеек - до 37,65 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно было в среднем по курсу 37,00 грн за доллар.
Курс доллара "ПриватБанке" 12 декабря, подорожал на 5 копеек - до 37,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении не изменялся и составлял 40,60 грн за евро.