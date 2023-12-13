Аналитики прогнозируют, что в Украине может произойти экономический рост.

Курс доллара в Украине в 2024 году будет незначительно колебаться. Предполагается, что ситуация на финансовом рынке будет оставаться более-менее стабильной, говорится в прогнозе Fitch Ratings.

Аналитики прогнозируют, что в Украине может произойти экономический рост в связи со снижением процентной ставки от НБУ с 25 до 16%, и это положительно скажется на курсе.

Еще предполагается, что положительно на курс должен повлиять переход от фиксированного к управляемому гибкому курсу.

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"Fitch ожидает, что продолжение валютных интервенций будет способствовать поддержанию широкой стабильности курса гривны к доллару США в краткосрочной перспективе, наряду с относительно постепенной либерализацией счета операций с капиталом", - говорится в прогнозе.

Курс доллара в Украине - сколько стоил доллар 12 декабря

Напомним, наличный курс доллара в банках Украины 12 декабря подорожал на 20 копеек - до 37,65 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках можно было в среднем по курсу 37,00 грн за доллар.

Курс доллара "ПриватБанке" 12 декабря, подорожал на 5 копеек - до 37,40 грн за доллар. Курс евро в финучреждении не изменялся и составлял 40,60 грн за евро.

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