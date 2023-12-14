Курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 40,41 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 15 декабря, установил официальный курс доллара к гривне на уровне 36,99 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, официальный курс НБУ относительно евро на пятницу установлен на уровне 40,41 грн/евро, то есть гривня ослабла на 49 копеек по сравнению с сегодняшним курсом.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривны к доллару установились на уровне 36,97/36,99 грн/долл., евро – 40,34/40,34 грн /евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Курс доллара к гривне у "ПриватБанка" сегодня, 14 декабря, остался на уровне предыдущего показателя – 37,45 грн за доллар. Курс евро в финучреждении подорожал на 15 копеек и составляет 40,85 грн за евро.

Глава Национального банка Андрей Пышный на брифинге рассказал, что адаптация к режиму управляемой гибкости обменного курса прошла успешно, и валютный рынок остался устойчивым после введения нового курсового режима. По его словам, повышенный спрос на валюту наблюдался лишь в первые дни управляемой гибкости курса, а в дальнейшем баланс спроса и предложения валюты улучшился.

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