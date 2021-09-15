Курс гривни к евро установлен на уровне 31,52 грн/евро.

Национальный банк Украины на четверг, 16 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,65 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на четверг установлен на уровне 31,52 грн/евро, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,65/26,67 грн/долл., к евро - на уровне 31,49/31,51 грн/евро.

Курс на 15 сентября:

Национальный банк Украины на среду, 15 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,64 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз на эту неделю:

Аналитики финансового еженедельника группы ICU прогнозировали, что курс гривни до 19 сентября 2021 года не будет претерпевать значительных изменений и останется в коридоре 26,5-27 грн/долл.

Автор: Екатерина Жирий