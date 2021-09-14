Предложение валюты на рынке остается высоким.

Курс гривни на этой неделе не будет претерпевать значительных изменений и останется в коридоре 26,5-27 грн/долл.

Об этом говорится в финансовом еженедельнике группы ICU.

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"Предложение иностранной валюты снова преобладало и стало причиной для очередного укрепления курса гривны. На этой неделе особых изменений на валютном рынке не будет происходить, и курс гривны останется в коридоре 26,5-27 грн/долл.",- говорится в сообщении.

По данным аналитиков ICU, высокие цены на товары украинского экспорта позволили отечественным компаниям накопить достаточно валюты и постепенно ее продавать для удовлетворения потребностей в рублевых средствах. Поэтому даже увеличение спроса на валюту было нивелировано ростом ее продажи другими клиентами банков.

На прошлой неделе НБУ был снова вынужден выходить с интервенциями и выкупить за три дня 79 млн долл. не продавая ничего. Как сообщили аналитики, интервенции были даже в те дни, когда нерезиденты продавали достаточно большие объемы ОВГЗ. Таким образом НБУ лишь сдержал укрепление курса гривни, который в итоге все же усилился за неделю на 0,6% до 26,73 грн/долл.

В компании отмечают, что предложение валюты на рынке остается высоким, и даже в условиях выхода нерезидентов из гривневых активов продолжает перетягивать баланс на рынке на свою сторону.

"Мы ожидаем, что на этой неделе внутренние факторы останутся определяющими на валютном рынке. Нерезиденты продолжат выходить из ОВГЗ по текущим ценам и ожидать решения Минфина по процентным ставкам, чем будут абсорбировать часть избыточного предложения. Поэтому курс гривни продолжит колебаться в пределах все того же коридора 26,5-27 грн/дол. и даже может еще немного усилиться", - говорится в сообщении ICU.

Курс на 14 сентября:

Национальный банк Украины на вторник, 14 сентября, установил официальный курс гривны к доллару США на уровне 26,69 грн/долл., то есть гривня ослабла на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Екатерина Жирий