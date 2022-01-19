Такое ограничение должно предотвратить уклонение от уплаты налогов с зарплат украинцев.

В Украине хотят ограничить возможность оформления сотрудников ФЛП (физическими лицами предпринимателями), так называемыми "ФОПами".

О соответствующей инициативе рассказал председатель комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает "Обозреватель".

Отмечается, что такое ограничение должно предотвратить уклонения от уплаты налогов с зарплат украинцев. Ведь, когда работника оформляют в штат, ему нужно платить 22% ЕСВ и 19,5% НДФЛ, а если как ФЛП – лишь 5% из зарплаты.

"Сузить возможность для сотрудничества ФЛП на третьей группе с юрлицами для предоставления услуг. Вы понимаете, о чем я сейчас говорю. Речь идет о тех, кто не хочет платить налоги с зарплаты и оформляет своих сотрудников как "зарплатных ФОПов". Это все реформа налогообложения доходов. Снижаем ставку, однако заставляем платить всех", – заявил Гетьманцев.

Кроме этого, он предлагает снизить эффективную ставку налогообложения, расширить возможности для декларирования, ввести семейное декларирования и ввести с польской моделью налог на выведенный капитал как опцию для среднего бизнеса с оборотом до 200 миллионов гривень.

"Мы сделали все на уровне законодательства для детенизации, сейчас мяч на стороне органов исполнительной власти", – добавил Гетманцев.

Читайте такжеВ Украине изменили минимальный налог для работающих украинцев: что ждет ФОПовНапомним. к этому ФОПам пообещали отсрочку штрафов за неприменение кассовых аппаратов.

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