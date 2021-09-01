К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,6–27,1 грн.

В сентябре курс доллара может стабилизироваться вблизи нынешних уровней, а евро может умеренно снизиться из-за перспектив его ослабления на мировом рынке.

Об этом сообщил старший аналитик международной финансовой компании "Альпари" Вадим Иосуб в комментарии, переданном УНИАН.

Читайте такжеВ обменниках начал дешеветь доллар

"К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,6–27,1 грн, евро – в диапазоне 31,2–31,8 грн", - отметил аналитик.

Отмечается, что тенденция к укреплению гривни во многом связана с благоприятной внешнеторговой конъюнктурой и уплатой бизнесом квартальных налогов. Положительно сказалось и распределение МВФ специальных прав заимствования (SDR), которое позволило нарастить международные резервы до 31,5 млрд дол., максимального значения за девять лет.

Курс на 1 сентября:

Национальный банк Украины на среду, 1 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,89 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Автор: Богдан Слуцкий