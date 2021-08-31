Курс гривни к евро установлен на уровне 31,83 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 1 сентября, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,89 грн/долл., то есть гривня ослабла на 3 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 31,83 грн/евро, то есть гривня ослабла на 13 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

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Межбанк:

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 26,93/26,95 грн/долл., к евро - на уровне 31,88/31,90 грн/евро.

Курс на 31 августа:

Национальный банк Украины на вторник, 31 августа, установил официальный курс гривни к доллару США на уровне 26,86 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Прогноз:

Согласно прогнозам экспертов в конце августа доллар должен был перешагнуть отметку в 27 грн.

Аналитик RoboForex Андрей Гойлов прогнозировал, что к концу августа доллар подорожает до 27 грн.

В то же время аналитик компании Esperio Ян Кароль предположил, что доллар будет колебаться в промежутке между 26,93-27,07 грн/дол.

Согласно прогнозу правительства, в 2021 году курс доллара будет оставаться относительно стабильным, на уровне 28 грн в среднем по году.

В 2022 году курс доллара в среднем составит 28,6 грн, в 2023 году — 28,8 грн, в 2024 году — 29,2 грн.

Автор: Екатерина Жирий