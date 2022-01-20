Монета выпущена в 1992 году.

Десять копеек выставили в Украине на аукцион. За монету просят 281 доллар, а это почти 8 тысяч гривень.

Об это свидетельствуют данные аукциона Violity.

Отмечается, что монета выпущена в 1992 году. Она изготовлена из латуни и весит 1,72 грамма.

По словам продавца, монета в отличном состоянии и не имеет дефектов, но на фото видны потертости и царапины.

Монета имеет интересный дефект. На реверсе в обозначении года цифра "2" отлита с дефектом. Во время выплавки на монету упала лишняя капля металла, из-за чего "крючок" цифры слился с ее телом. В результате образовался замкнутый круг.

Отмечается, что такие монеты можно получить вместе со сдачей или найти в копилке.

Какие монеты можно продать на аукционе

Интерес для коллекционеров представляют редкие или уникальные монеты. За них готовы заплатить десятки тысяч гривен. Например, если монета изготовлены с браком или, если при изготовлении использовали штамм другого года.

Как ранее сообщал УНИАН, украинскую монету номиналом в 50 копеек 2003 года выпуска продают за 2900 гривень. Владелец монеты из Киева утверждает, что она сделана из алюминиевой бронзы, не имеет дефектов и не реставрировалась.

Вас также могут заинтересовать новости: