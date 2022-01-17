Продавец утверждает, что монету сделали для наборов, которые в итоге не выпустили.

Украинскую монету номиналом в 50 копеек 2003 года выпуска продают за 2900 гривень ($104,5).

Соответствующий лот размещен на профильном сайте Violity.

Владелец монеты из Киева утверждает, что она сделана из алюминиевой бронзы, не имеет дефектов и не реставрировалась.

"Изготовлена для наборов 2003 года. Наборы так и не выпустили. В обиходе не была. Не мыта, не чищена. Фото сделано с увеличением", - говорится в описании монеты.

Как сообщал УНИАН, в Украине все активнее развивается новый способ заработка - нумизматика. Коллекционеры готовы платить десятки тысяч гривень за редкие монеты, которые, на первый взгляд, ничем не отличаются от остальных. Ранее сообщалось, что нумизматы скупают монеты по 50 копеек, каждая из которых может стоить от 9 до 10,5 тысяч гривень.

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