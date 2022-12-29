Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,75 грн/долл.

Курс наличного доллара в "ПриватБанке" сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 40,25 грн за доллар.

Как передает корреспондент УНИАН, курс евро к гривне подешевел на 20 копеек - до 42,10 грн/евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 39,75 грн/долл., евро – 41,10 грн/евро.

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Курс доллара на карточные расчеты в банковском учреждении составляет 37,45 грн, евро – 40,05 грн.

Курс во время войны:

В проекте государственного бюджета на следующий год Кабмин предусмотрел средний курс гривни 42,2 грн/долл., а на конец 2023 года представители правительства прогнозируют его на уровне 45,8 грн/долл.

С 21 мая 2022 года НБУ отменил ограничения на установление курса, по которому уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам. Ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

21 июля Нацбанк снизил официальный курс гривни на 25% - до 36,57 грн/долл.

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