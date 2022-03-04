Клиенты банка уже перечислили 1,9 млрд грн на счета НБУ для ВСУ и гуманитарной помощи украинцам.

В "ПриватБанке" рассказали о нынешнем режиме и условиях работы финучреждения.

Как сообщила пресс-служба банка, 4 марта "ПриватБанк" работает в нормальном режиме. В частности, на сегодня в сети в городах Украины работают 744 отделения, 5 143 банкомата с наличными и 10 350 терминалов на кассах.

По данным пресс-службы, 5-8 марта "ПриватБанк" будет работать так: отделения откроются, где это возможно, и будут работать в сокращенном режиме: с 10 до 13 часов. Украинская финансовая система и система электронных платежей НБУ будет работать в выходные дни без ограничений.

Также отмечается, что банк отменил любые комиссии за получение наличных с карт и счетов в отделениях банка.

Клиенты "ПриватБанка" за рубежом могут свободно использовать платежные карты для снятия наличных и расчетов. Ограничений на безналичные расчеты за рубежом нет.

"Напомним, что в условиях военного положения ограничено снятие наличных в банкоматах ПриватБанка: 20 000 грн за 3 часа, 100 000 грн в сутки. В банкоматах других банков: 1000 грн/одна операция; 15 000 грн за 3 часа. Такие лимиты установлены, чтобы как можно больше клиентов имели возможность получить наличные", - говорится в сообщении.

Также в банке рассказали, что его клиенты перечислили 1,9 млрд грн на счета НБУ для ВСУ и гуманитарной помощи украинцам.

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