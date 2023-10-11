Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,16 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 11 октября, подешевел на 5 копеек – до 37,75 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня не изменился и составляет 40,70 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,15 грн, евро - по курсу 39,70 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня подорожал на 16 копеек и составляет 40,16 грн.

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НБУ установил официальный курс на 11 октября на уровне 36,51 грн/долл. - гривна укрепилась на 4 копейки. Официальный курс гривни к евро на 11 октября установлен на уровне 38,60 грн/евро, таким образом, гривна ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Наличный курс гривни к доллару в банках Украины сегодня снова остался на уровне предыдущего показателя – 38,20 грн за доллар. Евро начал ослабевать. По данным банков, по евро курс гривни сегодня укрепился на 5 копеек и составляет 40,75 грн за евро.

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