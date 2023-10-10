Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" составляет 37,45 грн, евро - 40,00 грн.

Курс наличного доллара к гривне в "ПриватБанке" сегодня, 10 октября, снова остался на предыдущем уровне – 37,80 грн за доллар.

Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 40,70 грн за евро. Продать американскую валюту в банке можно по курсу 37,20 грн, евро - по курсу 39,70 грн за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" неизменен и составляет 37,45 грн. Курс евро при оплате картой сегодня также не менялся и составляет 40,00 грн.

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Курс валют в Украине

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины четко продемонстрировал, что сегодня происходит с долларом. Так, 10 октября курс гривни к доллару в обменниках остался на уровне предыдущего показателя – 38,20 грн за доллар. Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня также не изменился и составляет 40,80 грн за евро.

Аналитик Алексей Козырев дал прогноз, относительно того, что будет с валютой. Он отметил, что существенная волатильность курсов на наличном рынке пока сохранится, но глобального ажиотажа не будет.

"Каких-то ситуаций, когда всем бежать покупать валюту только сегодня, потому что завтра будет дороже, такого не будет. Я бы все-таки не волновался. Национальный банк действительно держит ситуацию под контролем", - отметил эксперт.

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