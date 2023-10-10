Курс гривни к евро на среду установлен на уровне 38,60 грн/евро.

Национальный банк Украины на среду, 11 октября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,51 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 38,60 грн/евро, то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,47/36,49 грн/долл., евро - 38,59/38,60 грн/евро.

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Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках четко показывает, что сегодня происходит с долларом. Курс гривни к доллару 10 октября, остался на уровне предыдущего показателя – 38,20 грн за доллар. По данным банков, относительно евро курс гривни сегодня также не изменился и составляет 40,80 грн за евро.

"ПриватБанк" обнародовал свежий курс, согласно которому курс доллара к гривне сегодня, 10 октября, снова остался на прежнем уровне – 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении сегодня также не изменился и составляет 40,70 грн за евро.

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