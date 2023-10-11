Продать доллар можно в среднем по курсу 37,50 грн, евро – 40,05 грн.

Наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Украины сегодня, 11 октября, снова остался на уровне предыдущего показателя – 38,20 грн за доллар.

Согласно обнародованным данным банков, относительно евро курс гривни сегодня укрепился на 5 копеек и составляет 40,75 грн за евро. Продать американскую валюту сегодня можно в среднем по курсу 37,50 грн за доллар. Продать евро можно по курсу 40,05 грн за евро.

Курс валют в Украине

10 октября "ПриватБанк" обнародовал свежий курс. Курс наличного доллара к гривне остался на предыдущем уровне – 37,80 грн за доллар. Курс наличного евро в финучреждении вчера также не изменился и составляет 40,70 грн за евро.

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НБУ установил официальный курс на 11 октября на уровне 36,51 грн/долл., то есть гривня укрепилась на 4 копейки. Официальный курс гривни к евро на среду установлен на уровне 38,60 грн/евро, то есть гривня ослабла на 12 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что сейчас экономическая конъюнктура такова, что курсовые колебания будут менее заметными и не будут неожиданно резкими, как это наблюдалось в августе. По его словам, рынок живет в ожидании дальнейшей валютной либерализации, однако НБУ достаточно тщательно изучает все обстоятельства и пытается вычислить возможные последствия "свободного" курса валют.

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