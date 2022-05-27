В ближайшие недели дефицит кадров усилится.

В Польше за первые две недели мая количество предложений работы для иностранцев увеличилось в среднем на 35-40%.

Об этом сообщают в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Наибольший спрос наблюдается в пищевой промышленности (+10%), а также в торговле, логистике и электронной коммерции (+7%). Быстрее всего растет количество вакансий для мужчин - почти на 20%, но на рынке их становится все меньше.

В ближайшие недели дефицит кадров усилится. Предприятия будут испытывать недостаток не только примерно 80-100 тысяч украинцев, что после начала войны уехали защищать свою страну, но также сотен тысяч сезонных рабочих из Украины, которые в этом году не приедут в Польшу.

В апрельском опросе Главного управления статистики Польши каждая третья производственная компания отметила, что нехватка квалифицированных работников является препятствием для ее деятельности, а в строительстве и транспорте таких компаний было 40%.

Работа в Польше: какая ситуация с кадрами

В марте и апреле безработных украинских мужчин в Польше было больше. Это было связано с тем, что в результате санкций против России некоторые польские компании, которые до войны сотрудничали с российским бизнесом, были вынуждены ограничить свою деятельность или искать новых партнеров и рынки сбыта. Изменения привели к сокращению количества трудоустроенных на этих предприятиях – преимущественно украинских мужчин, которые составляли львиную долю рабочей силы на металлургических предприятиях, предприятиях тяжелой промышленности, и тому подобное. Но уволенные украинцы очень быстро нашли новую работу.

Некоторые вакансии на предприятиях заполняют за счет трудоустройства женщин-беженок из Украины. Компании пытаются адаптировать к ним должности, которые ранее занимали мужчины. Также все больше женщин также возвращаются домой и не намерены работать в Польше.