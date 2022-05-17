Польские предприятия сократили украинцев из-за санкций против России.

Из-за сотрудничества с российским бизнесом часть польских предприятий была вынуждена перестроить свою работу, сократить деятельность и искать новых партнеров и рынки сбыта.

Об этом сообщает аналитический центр агентства по трудоустройству Gremi Personal.

Некоторые из этих предприятий попали в первый санкционный список, обнародованный Министерством внутренних дел Польши, связанных с Россией - в нем 50 лиц и компаний. В первую очередь запрет коснулся поставок товаров и технологий двойного назначения. Вследствие изменений в ведении хозяйства стало сокращение штата работников на этих предприятиях - в первую очередь украинских мужчин, которые занимают львиную долю рабочей силы заводах металлургической и тяжелой промышленности.

Однако, по информации экспертов, украинцы быстро нашли работу на других предприятиях Польши. После начала войны в Украине количество "мужских" вакансий в Польше выросло на 15-20%. Дефицит рабочей силы увеличился, поскольку украинские мужчины стали возвращаться защищать Украину в то время, как 70% предложений от польских работодателей предусматривают физический труд.

"В марте и апреле количество обращений от мужчин было больше. Также в связи с тем, что часть предприятий была вынуждена перестроить свою работу из-за того, что их деятельность была связана с Россией. Соответственно они были вынуждены уволить часть работников. Но украинские мужчины довольно быстро нашли работу в логистике, предприятиях пищевой промышленности или автопроме. Проблем с выбором места труда для мужчин в Польше нет. В мае спрос на мужские вакансии снова вырос - на 18%", - утверждает Анна Джоболда, директор Департамента рекрутации Gremi Personal.

Работа в Польше

Выполняя физическую работу украинские мужчины в Польше могут заработать 3,5 - 4 тыс. злотых в месяц (23,1-26,5 тыс. грн). Кроме того, из-за дефицита мужчин, польские работодатели вынуждены переформатировать работу предприятий под трудоустройство украинских женщин, которые вынуждены были покинуть Украину из-за войны, а также обратить внимание на работников из Азии.