Эта сумма не учитывает разрушения на территориях, остающихся под оккупацией.

Украине нужно более 400 миллиардов долларов на восстановление после разрушений, которые повлекла война, развязанная Россией, сообщил президент Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министрами Нидерландов Марком Рютте и Бельгии Александром де Кроо в Гааге.

Зеленский напомнил, что российские захватчики разрушили энергетические станции, сеть образовательных учреждений, культурные центры и музеи, церкви и объекты различной инфраструктуры. Президент Украины отметил, что до сих пор существует проблема с действующим законодательством в других странах относительно конфискации и передачи российских замороженных активов для их использования для восстановления Украины.

Бельгия объявила о намерении передать Украине замороженные российские активы на сумму 58 млрд евро и, как отметил Зелесский, этих средств недостаточно для восстановления.

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"Потому что, даже согласно недавней оценке Всемирного банка, нам нужно более 400 миллиардов. Это реальная статистика. Но мы не знаем, что происходит на временно оккупированных территориях, какой там уровень разрушений", - сказал Зеленский.

Он добавил, что Украина просит страны-союзники и Европейскую комиссию найти механизм, который позволит передать Украине замороженные российские активы.

Убытки Украины в результате полномасштабной войны

Кровавая захватническая война России против Украины влечет не только многочисленные человеческие потери, но и разрушения, наносит миллиардный ущерб.

В апреле стало известно, что Всемирный банк выделит Украине почти 1,5 млрд долларов на реализацию проектов по восстановлению больниц, систем теплоснабжения, объектов энергетической и транспортной инфраструктуры. Но суммы убытков значительно больше.

Киевская школа экономики оценила убытки украинской инфраструктуры за год полномасштабной войны в почти 144 миллиарда долларов. Недрам, по оценке Минприроды, нанесен ущерб на 10 триллионов гривен.

Суммы ущерба, которые враг наносит Украине, продолжают расти. В Офисе президента отмечают, что за это "будут платить еще нерожденные будущие поколения".

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