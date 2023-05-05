Программа восстановления не работает в других южных регионах из-за проблем с безопасностью.

Программа развития ООН (ПРООН) и Европейской инвестиционный банк в 2023 году выделят на восстановление социальной инфраструктуры Одесской области 1,5 млрд евро.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в медиацентре Украина-Одесса сообщила представительница ПРООН Татьяна Хоменко.

По ее словам, 1,5 млрд евро предназначены для 13 проектов: 11 все согласовано, подтверждения двух пока ожидается. Речь идет о финансировании капитального ремонта, реконструкций, строительстве, включая приобретение оборудования, образовательных, медицинских учреждений и тому подобное. Также финансирование предусматривает строительство жилья для переселенцев.

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"То есть, мы поддерживаем социальную инфраструктуру, улучшает качество государственных услуг", - сказала Хоменко.

Она добавила, что Одесская область рассматривается, как один из опорных регионов Украины, в котором большое количество внутренне перемещенных лиц, для которых, в частности, будут строить жилье.

"Мы ожидаем, что это будет капитальный ремонт, реконструкция инфекционной больницы (Одесса – УНИАН), это будет ремонт Одесской клинической больницы №1, где нужен ремонт операционных. Это несколько школ в городе... Это больницы, школы и детские сады в районах области, в частности, на территории Балтской общины у нас три проекта", – сказала представитель Программы ООН по восстановлению Украины.

Хоменко отметила, что из-за вопросов безопасности подрядчиков и европейских инспекторов такая программа пока не работает в прифронтовых южных регионах - на Херсонщине, Николаевщине и Запорожье. Также она не распространяется на западные регионы Украины.

Программа развития ООН - Япония выделила средства Украине

В январе 2023 года Министерство инфраструктуры сообщило, что правительство Японии выделило 95 млн грн на восстановление инфраструктуры Украины. Эти деньги направят на усиление способности правительства реагировать на кризис, на поддержку государственных служб и частных предприятий, восстановление критически важной инфраструктуры (чтобы люди могли безопасно вернуться домой), укрепление гражданского общества и социальных связей.

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