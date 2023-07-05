Это нарушает требования Методики ценообразования дорожных работ, которую приняло правительство в прошлом году.

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области отказалась предоставлять Центру противодействия коррупции информацию по смете стройматериалов, которые будут использованы во время реконструкции трассы Н-24 "Благовещенское – Николаев" за 435 млн грн.

В ответе на запрос Центра руководитель службы Александр Антощук отметил, что проектная документация по объекту "подпадает под защиту авторского права", а право службы ее использовать ограничено подрядчиками, передают "Наши деньги".

Проводить реконструкцию участка трассы будет ООО "Ростдорстрой", соглашение с которым было заключено еще 1 июня. В самом соглашении есть лишь ссылки на мониторинговые цены ГП "ГосдорНИИ" в Николаевской области по состоянию на февраль, однако эти данные не являются ценами, с учетом которых определялась ожидаемая стоимость дорожных работ.

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Именно поэтому Центр противодействия коррупции обратился с запросом предоставить локальные сметы, а также итоговую ведомость ресурсов.

В ответном письме, кроме ссылки на "авторское право", Александр Антощук также отметил, что по его мнению, сметная часть проектной документации, итоговые сведения ресурсов не являются теми документами, которые определяют использование бюджетных средств.

Таким образом, отмечает издание, Служба восстановления и развития инфраструктуры в Николаевской области нарушила требования Методики ценообразования дорожных работ, которую приняли в 2022 году. Эта методика предусматривает обязательное обнародование технической спецификации с перечнем и ценами материалов, которые должны использоваться для реконструкции. Так заказчик избегает контроля за эффективным и оптимальным использованием бюджетных средств, а еще создает условия для возможных злоупотреблений и коррупции.

Война в Украине и затраты на восстановление

В Украине для реализации масштабных проектов по восстановлению используется Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии, в котором аккумулировано 62 млрд грн. по состоянию на сегодня из этих средств уже распределены на восстановление 23,7 миллиарда.

Еврокомиссия предложила ЕС покрыть 45% потребностей Украины на восстановление, для чего планируется выделить примерно 50 млрд евро.

Также Великобритания заявила, что предоставит Украине долгосрочные кредитные гарантии, что позволит привлечь 3 миллиарда долларов в течение трех лет.

Также дополнительные $1,3 млрд на восстановление Украины предоставят США.

22 июня 2023 года иностранные доноры по итогам конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Лондоне, пообещали нашей стране новую финансовую поддержку в размере 60 млрд евро.

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