Всего партнеры пообещали выделить 60 миллиардов евро на послевоенное восстановление Украины.

Иностранные доноры по итогам Конференции по восстановлению Украины. которая проходила 21-22 июня в Лондоне, пообещали нашей стране новую финансовую поддержку в размере 60 млрд евро. Как сообщает Guardian, об этом сообщил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в четверг после закрытия конференции.

"Мы не предполагали, что это будет конференция по объявлению взносов. Тем не менее, сегодня на этой конференции мы можем объявить об общей поддержке Украины в размере 60 млрд евро", — заявил Клеверли.

Он отметил, что обязательства правительств и международных организаций направлены на поддержку Украины в краткосрочной и среднесрочной перспективе.

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"Это дает нам среднесрочную предсказуемую поддержку, которая откроет макроэкономическую стабильность, в которой нуждается Украина", — сказал он, добавив, что сейчас усилия сосредоточены на раскрытии "огромного потенциала частного сектора".

Конференция по восстановлению Украины - что известно

Конференция по восстановлению Украины проходила 21 и 22 июня в Лондоне. На ней союзники Украины объявляли о выделении нашей стране помощи на послевоенное восстановление.

В частности, Еврокомиссия предложила ЕС покрыть 45% потребностей Украины на восстановление, для чего планируется выделить примерно 50 млрд евро.

Также Великобритания заявила, что предоставит Украине долгосрочные кредитные гарантии, что позволит привлечь 3 миллиарда долларов в течение трех лет.

Также дополнительные $1,3 млрд на восстановление Украины предоставят США.

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