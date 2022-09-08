Чистая продажа валюты Национальным банком в июле и августе была значительно ниже, чем в предыдущие месяцы.

Объем международных резервов Украины является достаточным для фиксации курса на текущем уровне, учитывая перспективы получения официального финансирования от партнеров, постепенное налаживание логистики и соответствующий рост экспортной выручки.

Об этом сообщил заместитель председателя Национального банка Сергей Николайчук во время пресс-брифинга относительно решений по монетарной политике.

"Разовая корректировка официального курса гривни и дополнительные меры, которые были приняты НБУ для снижения давления на валютном рынке, способствовали уменьшению дисбалансов на валютном рынке. Чистая продажа валюты Национальным банком в июле и августе была значительно ниже, чем в предыдущие месяцы. Это вместе со значительными объемами международной финансовой помощи способствовало увеличению золотовалютных резервов в августе – до 25,4 млрд долл. США. Их достаточно для фиксации курса на текущем уровне", - отметил он.

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Курс во время войны:

Национальный банк с 21 мая отменил ограничения на установление курса, по которым уполномоченные учреждения могут продавать наличную иностранную валюту клиентам, – ранее соответствующий курс не должен был отклоняться от официального более чем на 10%.

Национальный банк Украины 21 июля повысил официальный курс гривны на 25% – до 36,57 грн/долл.

Увеличение международных резервов

Международные резервы Украины в августе выросли на 13,6% и на 1 сентября 2022 года составили 25,4 млрд долл. США.

По данным Нацбанка, резервы увеличились на фоне умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте и меньших интервенций Национального банка по продаже валюты.

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