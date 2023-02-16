Финучреждение прогнозирует, что в 2024 году украинская экономика вырастет на 3%

Европейский банк реконструкции и развития существенно ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2023 году.

Как говорится в отчете "Региональные экономические перспективы", прогноз для Украины изменен до 1% в 2023 году.

Как говорится в сообщении, ЕБРР прогнозирует рост ВВП Украины на 1% в этом году по сравнению с 8%, о которых сообщалось в сентябре прошлого года.

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Согласно прогнозу на 2023 год, если исходить из того, что боевые действия в Украине останутся ограниченными нынешней территорией, на которой до войны производилось менее 20% ВВП, вполне вероятно, что реальный объем производства стабилизируется на уровне около 70% к уровню 2021 года.

"Если не произойдет значительных стратегических изменений на местах, рост ВВП Украины в 2024 году, вероятно, будет вялым, но, по крайней мере, положительным", - говорится в прогнозе.

Финучреждение прогнозирует, что в 2024 году украинская экономика вырастет на 3%.

В целом, ЕБРР ухудшил прогноз роста ВВП рынков Европы, Кавказа, Центральной Азии и севера Африки, на 2023 год до 2,1% из ожидаемых в сентябре прошлого года 3%. В 2024 году ожидается, что темпы роста экономики ускорятся до 3,3%.

Война в Украине и ВВП

27 апреля 2022 года премьер Шмыгаль озвучил прогноз по поводу ВВП Украины.

В марте 2022 года аналитики ЕБРР прогнозировали сокращение экономики Украины на 20%.

10 мая 2022 года ЕБРР ухудшил прогноз падения экономики Украины в 2022 году. В ЕБРР прогнозировали, что экономика Украины может сократиться на 30%, экономика РФ на фоне международных санкций – на 10%.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2022 года снизился на 37,2% по сравнению со вторым кварталом 2021 года.

По данным Национального банка, экономика Украины сократится на треть в 2022 году, но при условии разблокирования черноморских портов вернется к росту в 2023-2024 годах.

Проект государственного бюджета на 2023 год предусматривает рост реального ВВП на 4,6%.

28 сентября 2022 года Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) ухудшил свой прогноз роста экономики Украины в 2023 году с 25% до 8%.

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