За время действия военного положения бизнес получил более 48 млрд грн кредитов в рамках программы "5-7-9".

За период действия военного положения в Украине в рамках государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" заключено 11 986 кредитных договоров на общую сумму 48,60 млрд грн.

Как сообщила пресс-служба Министерства финансов, в частности за прошедшую неделю было выдано 96 льготных кредитов на общую сумму 456,73 млн грн.

Всего с момента старта программы субъекты получили от уполномоченных банков 46,8 тыс. кредитов на общую сумму 138,2 млрд грн.

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В Минфине напомнили, что программу реализует Фонд развития предпринимательства (ФРП). Единственным участником ФРП является правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, координирующего все аспекты деятельности фонда. На сегодня по государственной программе "Доступные кредиты 5-7-9%" ФРП заключил соглашения о сотрудничестве с 44 банками.

Война в Украине и кредитование бизнеса:

18 марта правительство приняло решение о запуске беспроцентного кредитования бизнеса на время войны. На время военного положения и еще месяц после его завершения ставка по кредитам будет 0%. Проценты за тех, кто хочет вести бизнес, будет платить государство. После военного положения процентная ставка по этой программе будет не более 5%.

Национальный банк Украины ввел дополнительные ограничения по использованию средств с гривневых счетов за рубежом.

С 21 июля НБУ установил ежемесячный лимит для расчетов за рубежом со всех гривневых карт клиента, открытых в одном банке, в размере 100 тыс. гривен (в эквиваленте).

Рекорд по регистрации новых физлиц-предпринимателей за время полномасштабной войны по состоянию на середину июля составил 5223 бизнеса.

1 августа в Кабмине рассказали о выданных льготных кредитах для предпринимателей за время войны.

8 августа 2022 года НБУ отменил часть валютных ограничений для волонтеров и бизнеса.

Согласно опросу, проведенному Европейской Бизнес Ассоциацией (ЕБА), по состоянию на 12 августа бизнес улучшил оценку собственной финансовой устойчивости.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что программа кредитования "Доступные кредиты 5-7-9%" в 2023 году будет сохранена, а также продолжат действовать программы, которые помогают бизнесу сохранить рабочие места и привлекать новых сотрудников.

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