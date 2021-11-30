Программа стартует с середины декабря и продлится в течение 2022 года.

Украинцы с полным курсом вакцинации от коронавируса смогут получить обещанную властью 1 тысячу гривень с 19 декабря.

Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила заместитель министра экономики Ирина Новикова.

Программа стартует с середины декабря и продлится в течение 2022 года.

Как и сообщалось ранее, средства можно будет использовать на ограниченные расходы: абонемент в спортзал, кинотеатр (театр, музей и т. д), авиабилеты и билеты на поезд.

Читайте такжеЗавтра в Украине изменят размер минимальной зарплатыВоспользоваться начисленной суммой можно в течение четырех месяцев после того, как деньги поступят на счет. Если гражданин не использует в течение этого срока тысячу, ее вернут государству.

Деньги за вакцинацию: что предложил Зеленский

Как сообщал УНИАН, 15 ноября президент Владимир Зеленский заявил, что в рамках новой программы поддержки креативного, спортивного и транспортного секторов экономики украинцы, которые получили две дозы антикоагулянтной вакцины, смогут получить через приложение "Дія" по тысяче гривень.

Эти средства можно будет потратить на приобретение абонементов в спортзалы, посещение кинотеатров, театров, купить билеты для путешествий внутри страны и тому подобное.

По словам президента, программа поддержки стартует 19 декабря, до конца года на нее будет выделено около 3 млрд грн и столько же – в начале 2022 года.

Также Зеленский заверил, что для вакцинированных граждан, которые не зарегистрированы в приложении "Дия", государство обеспечит альтернативную возможность получить обещанную тысячу.

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Автор: Виолетта Орлова