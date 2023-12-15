В частности, в Евросоюзе без Венгрии достигли принципиального решения о создании Украинского фонда размером 50 млрд. евро на 2024-2027 годы.

В Министерстве иностранных дел Украины уверены, что в январе в Европейском Союзе удастся дожать Венгрию для утверждения выделения 50 млрд евро на поддержку макроэкономической стабильности и восстановления Украины. Об этом в комментарии УНИАН сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"Принципиально решение есть. Надеемся выйти на решение с Венгрией в начале января", - отметил Николенко.

Сегодня МИД Украины выступил с заявлением, что 26 стран-членов Евросоюза достигли принципиального решения о создании Украинского фонда (Ukraine Facility) размером 50 млрд. евро на 2024-2027 годы.

Видео дня

"Это четкий сигнал, что финансовая поддержка Украины со стороны Евросоюза продолжится. Ожидаем завершения всех необходимых юридических процедур в январе 2024 года, которые позволят как можно быстрее получить соответствующее финансирование", - отмечалось в заявлении МИД.

Также в заявлении сказано, что 50 млрд. евро, которые будут выделены Евросоюзом для Украины, будут направляться, в частности, на поддержку макроэкономической стабильности, восстановление и модернизацию нашего государства, а также ускорение интеграции в ЕС.

Финансовая помощь Евросоюза Украине

Накануне премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение €50 млрд Украине от ЕС. Об этом сообщил президент Европейского совета Шарль Мишель после завершения переговоров лидеров ЕС, продолжавшихся до глубокой ночи.

Позже первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк рассказал о "плане Б" стран ЕС относительно обхода вето Венгрии с целью утверждения финансирования насущных потребностей Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: