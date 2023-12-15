В частности, если единство Евросоюза не удастся соблюсти, то эти средства будут выделены без достижения консенсуса.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба убежден, что в Европейском Союзе смогут утвердить выделение 50 миллиардов евро на удовлетворение насущных потребностей Украины, независимо от того, какой будет позиция Венгрии.

В частности, в эфире программы "Завтрак с 1+1" глава МИД прокомментировал решение Венгрии заблокировать создание Украинского фонда объемом 50 млрд евро на 2024-2027 годы.

"Это означает, что деньги все равно будут. Не должно быть никаких сомнений. Финансовая и макрофинансовая поддержка со стороны Европейского Союза продолжится", - сообщил Кулеба.

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"Вопрос только в одном: будет ли это консенсусная программа, которую утвердят все государства-члены Европейского Союза, и Венгрия в том числе будет туда вкладывать свою долю; или это будет программа, утвержденная отдельно без Венгрии", - подчеркнул глава МИД.

При этом, министр сказал, что единство для ЕС - это ключевая цель, потому что единство - это источник Европейской силы. "Они до последнего будут пытаться запустить эту программу консенсусом. Но если все-таки Виктор Орбан упрется в этот вопрос, то есть 100% понимание, как запустить эту программу без консенсуса", - подчеркнул Кулеба.

Он уточнил, что государства, которые будут готовы вкладывать средства в Украину, создадут коалицию и будут их предоставлять Украине через механизмы ЕС.

Министр добавил, что это не затянется условно до лета следующего года. Сейчас идет дискуссия об источниках наполнения этой программы.

"Сама сумма, по крайней мере на сейчас, остается неизменной", - добавил Кулеба.

Позиция Венгрии в отношении Украины

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в виде 50 млрд евро от Европейского Союза.

В то же время, президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз имеет инструменты для гарантирования оказания помощи Украине. Он уверен, что Украина будет обеспечена в финансировании несмотря на венгерское вето.

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