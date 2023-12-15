В частности, 26 стран-членов ЕС без участия Венгрии могут заключить двусторонние соглашения с Украиной по финансированию, отметил нардеп.

Страны-члены Европейского Союза имеют альтернативный план для обхода вето Венгрии с целью утверждения финансирования насущных потребностей Украины.

Об этом сообщил первый заместитель председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк в Telegram. В частности, народный депутат сообщил о "плане Б" от ЕС на случай, если в январе не получится разблокировать решение о создании Украинского Фонда (Ukraine Facility) с объемом финансирования 50 млрд евро в течение 2024-2027 годов.

"Сразу скажу, я очень уверен, что в итоге все примут. И просто надо подождать. Но, если нет, то еще до этого саммита члены ЕС (кроме премьер-министра Венгрии Виктора Орбана) начали готовить альтернативный план", - отметил Железняк.

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В частности, по его данным, речь идет о двусторонних соглашениях между Украиной и членами ЕС (с вкладами государств-членов и взаимными гарантиями государств-членов). "Поскольку там большую часть суммы дают крупнейшие экономики ЕС, то значительно легче будет договориться", - подчеркнул депутат.

В то же время он сообщил о наличии трех проблем. Так, первая проблема касается сроков выделения средств. "50 млрд евро (если откровенно, то 39 млрд евро прямой бюджетной) выделялись на 4 года. План, о котором идет речь, пока может приниматься на год. Далее новый бюджетный процесс в каждой стране. И это для нас может быть риском", - отметил Железняк.

Кроме того, вторая проблема касается затягивания времени на прохождение всех процедур, чтобы средства поступили в Украину.

"Для заключения сделок пройдет еще время, а нам и так уже деньги нужны. Даже через Украинский Фонд они зайдут де-факто только в начале весны, что поздно. Поэтому дополнительная бюрократия - дополнительное затягивание времени", - отметил Железняк.

Третья проблема касается цены отдельного финансирования для Украины. "Из Украинского Фонда примерно 3 млрд евро идет на снижение обслуживания долга. Поэтому эти 50 млрд евро являются очень "дешевыми деньгами". Здесь отдельное финансирование от стран будет дороже и нам и странам", - сообщил депутат.

Вместе с тем, Железняк выражает убеждение, что именно из-за фактора "времени" и "цены" двадцать шесть стран-членов ЕС переломят ситуацию и все же Ukraine Facility будет утвержден в январе.

Помощь украинцам - сегодня это стоит знать

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на саммите Евросоюза в Брюсселе наложил вето на помощь Украине в виде 50 млрд евро от Европейского Союза.

Президент Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что Евросоюз имеет инструменты для гарантирования оказания помощи Украине. Он уверен, что Украина будет обеспечена финансированием несмотря на венгерское вето.

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