Кабинет министров планирует получить в 2022 году от приватизации государственного имущества 8 млрд грн.
Об этом говорится в проекте государственного бюджета на следующий год, который вчера утвердил Кабинет министров.
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Средства, которые будут получены от приватизации, направят в общий фонд государственного бюджета. Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, для обеспечения поступления средств от приватизации государственного имущества в полном объеме, в проекте государственного бюджета Украины на 2022 предусмотрены расходы на мероприятия, связанные с проведением приватизации государственного имущества в размере 149,8 млн гривен.
За счет указанных средств предусмотрена оплата услуг советников, которые будут привлекаться для подготовки объектов к приватизации.
Госбюджет-2022:
- Глава правительства заявлял, что проект Государственного бюджета на 2022 год будет сбалансированным и реалистичным.
- Проект Государственного бюджета на 2022 год составлен с дефицитом в 3,5% от валового внутреннего продукта.
- 15 сентября 2021 года Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на 2022 год.