Стартовая цена объекта составляет 1,39 млрд грн.

Аукционная комиссия утвердила дату проведения аукциона по приватизации 100% акций АО "Первый Киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик") - 27 октября.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.

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По словам главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко, этот аукцион станет важным этапом на пути привлечения масштабных инвестиций в экономику Украины через приватизацию.

"Прозрачная приватизация позволит не только снять бремя с бюджета, но и привлечь реальные инвестиции и создаст условия для сохранения и модернизации производства, которое имеет потенциал. От приватизации выиграют все – и работники, которым задолжали зарплаты, и город Киев – который вместо заброшенной территории получит проекты комплексного развития, и государственный бюджет в виде погашения долгов в размере 500 млн грн, а также миллиардные поступления от приватизации", – отметил Сенниченко.

Завод "Большевик":

Завод основан в 1882 году предпринимателями-чехами Я. Гретером и И. Криванеком под названием "Киевский чугунолитейный и механический завод". Выпускал чугунную арматуру, болты, гайки, ремонтировал машины.

В 1888 году был оформлен как акционерное общество "Киевский машиностроительный завод Гретера, Криванека и К°", которое в 1890 году приступило к строительству (на той же территории) нового завода. Стал крупнейшим машиностроительным предприятием города. Производил оборудование для сахарных заводов, паровые котлы, насосы и т. п.

В 1896 году на Нижегородской ярмарке заводу присуждена Золотая медаль за паровую машину.

В 1919 году после национализации завод получил название "Первый государственный киевский машиностроительный завод", впоследствии получил название ПАО "Научно-производственное предприятие "Большевик".

10 мая 2018 года изменил название на АО "Первый киевский машиностроительный завод" (АО "ПКМЗ").

Приватизация завода: что необходимо знать

После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия распространению коронавируса в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации.

30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.

23 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил проект закона, которым отменяется запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина.

Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причем львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.

4 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала поданный правительством законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.

25 февраля 2021 года Верховный суд вернул в государственную собственность киевский завод "Большевик".

Первые аукционы по продаже объектов большой приватизации в Украине должны пройти этим летом, о чём заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его информации, среди приоритетных объектов: "Объединенная горно-химическая компания", "Президент Отель" и Первый киевский машиностроительный завод "Большевик".

Фонд государственного имущества планирует в этом году приватизировать "Первый Киевский машиностроительный завод" (завод "Большевик"). Планируется, что территория предприятия, а это 35 гектаров, будет использована под застройку.

1 сентября Кабинет министров одобрил условия приватизации завода. Стартовая цена предприятия составляет 1,39 млрд грн.

Автор: Дмитрий Шварц