Аукционная комиссия утвердила дату проведения аукциона по приватизации 100% акций АО "Первый Киевский машиностроительный завод" (бывший завод "Большевик") - 27 октября.
Об этом сообщает пресс-служба Фонда государственного имущества Украины.
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По словам главы ФГИУ Дмитрия Сенниченко, этот аукцион станет важным этапом на пути привлечения масштабных инвестиций в экономику Украины через приватизацию.
"Прозрачная приватизация позволит не только снять бремя с бюджета, но и привлечь реальные инвестиции и создаст условия для сохранения и модернизации производства, которое имеет потенциал. От приватизации выиграют все – и работники, которым задолжали зарплаты, и город Киев – который вместо заброшенной территории получит проекты комплексного развития, и государственный бюджет в виде погашения долгов в размере 500 млн грн, а также миллиардные поступления от приватизации", – отметил Сенниченко.
Завод "Большевик":
Завод основан в 1882 году предпринимателями-чехами Я. Гретером и И. Криванеком под названием "Киевский чугунолитейный и механический завод". Выпускал чугунную арматуру, болты, гайки, ремонтировал машины.
В 1888 году был оформлен как акционерное общество "Киевский машиностроительный завод Гретера, Криванека и К°", которое в 1890 году приступило к строительству (на той же территории) нового завода. Стал крупнейшим машиностроительным предприятием города. Производил оборудование для сахарных заводов, паровые котлы, насосы и т. п.
В 1896 году на Нижегородской ярмарке заводу присуждена Золотая медаль за паровую машину.
В 1919 году после национализации завод получил название "Первый государственный киевский машиностроительный завод", впоследствии получил название ПАО "Научно-производственное предприятие "Большевик".
10 мая 2018 года изменил название на АО "Первый киевский машиностроительный завод" (АО "ПКМЗ").
Приватизация завода: что необходимо знать
- После объявления в марте 2020 года карантина для противодействия распространению коронавируса в Украине был приостановлен процесс подготовки к продаже объектов большой приватизации.
- 30 марта Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.
- 23 декабря 2020 года Кабинет министров утвердил проект закона, которым отменяется запрет на проведение аукционов по продаже объектов большой приватизации во время карантина.
- Государственный бюджет на 2021 год предполагает привлечение 12 млрд грн от приватизации, причем львиную долю должны составить поступления от большой приватизации.
- 4 февраля 2021 года Верховная Рада поддержала поданный правительством законопроект о разблокировании большой приватизации в Украине.
- 25 февраля 2021 года Верховный суд вернул в государственную собственность киевский завод "Большевик".
- Первые аукционы по продаже объектов большой приватизации в Украине должны пройти этим летом, о чём заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.
- По его информации, среди приоритетных объектов: "Объединенная горно-химическая компания", "Президент Отель" и Первый киевский машиностроительный завод "Большевик".
- Фонд государственного имущества планирует в этом году приватизировать "Первый Киевский машиностроительный завод" (завод "Большевик"). Планируется, что территория предприятия, а это 35 гектаров, будет использована под застройку.
- 1 сентября Кабинет министров одобрил условия приватизации завода. Стартовая цена предприятия составляет 1,39 млрд грн.