Повышенные пенсии украинцы получат в июне вместе с доплатой за апрель и май.

Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам – повышение получили более 300 тыс. украинцев.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

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"Перерасчет проведен с 1 апреля после получения данных из Государственной налоговой службы о суммах начисленных и уплаченных страховых взносов за 1-й квартал 2021 года. Соответственно, в июне пенсионеры получат как повышенную сумму пенсии, так и доплату за апрель и май", – говорится в сообщении.

Перерасчет проведен украинцам, у которых после предыдущего перерасчета пенсии прошло не менее 24 месяцев и они в это время работали.

Страховой стаж, приобретенный за этот период, учтен при исчислении нового размера пенсии, а для пенсионеров, которые приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа и имели более высокую заработную плату, пенсия исчислена с учетом увеличенной заработной платы.

"Всего увеличены пенсии для 313 тыс. пенсионеров. Средний размер повышения составил 193,32 грн", – сказано в сообщении.

Госбюджет-2021 и пенсии

15 декабря 2020 года Верховная Рада приняла законопроект о государственном бюджете Украины на 2021 год.

В этот же день, 15 декабря 2020 года, министр финансов Сергей Марченко, комментируя вопрос одного из депутатов о сокращении расходов Пенсионного фонда на 8 млрд грн при подготовке ко второму чтению проекта госбюджета на 2021 год, заявил, что в бюджете-2021 достаточно средств для выплаты пенсий.

Планировалось, что индексацию пенсий на 11% проведут с 1 марта. В апреле запланирован автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров с учетом размера зарплаты и стажа.

Начиная с 1 января 2021 года в Украине начали повышать пенсии отдельным категориям пенсионеров. В частности пенсии выросли на 300 грн - до 2400 грн, повышение касается тех, кому больше 65 лет и чей стаж составляет 30 лет - для женщин и 35 лет - для мужчин. Повышение связано с ростом минимальной зарплаты в Украине, которую второй раз повысят с 1 декабря 2021 — соответственно, тогда пенсии указанной категории пенсионеров вырастут еще раз, с 2400 до 2600 грн.

27 января Кабинет министров утвердил законопроект об индексации пенсий для всех пенсионеров с 2022 года, который будет передан на рассмотрение в Верховную Раду.

17 февраля 2021 года Кабинет министров в ходе заседания утвердил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2021 год.

Кроме этого, в 2021 году в Украине дважды повысят минимальную пенсию (в целом на 9,3%) — соответственно росту прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

С 1 марта 2021 года в Украине проведена плановая индексация пенсий, которая составит примерно 11%. Кроме того, украинцы в возрасте от 80 лет начали получать ежемесячную доплату в размере 500 гривен (если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

С 1 апреля 2021 в Украине был запланирован перерасчет выплат пенсий работающим пенсионерам с учетом стажа (или стажа и заработка), приобретенных после 1 марта 2019 года.

С 1 июля 2021 ежемесячную доплату в размере 400 гривен начнут получать пенсионеры в возрасте от 75 до 80 лет (аналогично, если их пенсия не достигает размера средней заработной платы в Украине, которая учитывается для начисления пенсий).

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Автор: Анна Нагорная