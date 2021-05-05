Европейские банки захотели создать платежный сервис, который составит конкуренцию американским PayPal, Mastercard, Visa, Google и Apple.
Более 30 крупнейших европейских банков и компаний, занимающихся обработкой кредитных карт, пытаются создать платежного гиганта, способного разрушить "олигополию", в которой доминируют компании из США, пишет НВ со ссылкой на Financial Times.
"Идея состоит в том, чтобы создать европейского чемпиона по платежам, который сможет противостоять PayPal, Mastercard, Visa, Google и Apple", - заявил глава Европейской платежной инициативы Йоахим Шмальцль.
Отмечается, что среди участников проекта - банки и эквайеры Deutsche Bank, BNP Paribas, ING, UniCredit и Santander. Сейчас они обрабатывают более половины всех платежей в Европе.
Как пишет FT, карточные платежи в Европе преимущественно обрабатывают компании из США. По данным EuroCommerce, четыре из пяти транзакций в Европе обрабатываются платежными системами Mastercard и Visa.
Команда Европейской платежной инициативы работает в Брюсселе уже девять месяцев и планирует до сентября разработать план общеевропейской платежной системы.
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В проект уже инвестировали первые 30 млн евро. По словам Шмальцля, осенью спонсоры консорциума решат, будут ли они продвигать идею общеевропейской платежной системы. В случае поддержки этого проекта ему потребуется несколько миллиардов евро инвестиций.
Проект уже получил поддержку Еврокомиссии, Европейского центрального банка, а также финансовых регуляторов еврозоны.
Предполагается, что первые реальные сервисы, как например система электронных платежей между потребителями в реальном времени - могут появиться в начале 2022 года. Более широкие платежные инструменты могут появиться во второй половине следующего года.
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