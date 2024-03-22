ТРЦ Respublika Park является важным социально-инфраструктурным объектом, где представлено более 280 магазинов и создано более 8 тыс. рабочих мест.

В 2023 году столичный торгово-развлекательный центр Respublika Park оплатил 122,4 млн грн налогов и сборов в государственный бюджет Украины. Кроме этого Respublika Park вместе с партнерами группы компаний перечислил более 27 млн грн на благотворительность, в частности на помощь Вооруженным Силам Украины и закупку медицинского оборудования для НДСБ "Охматдет". Эти результаты стали возможными благодаря посетителям ТРЦ, которых за прошлый год было более 15 млн.

"В 2023 году, несмотря на вызовы войны, наш торговый центр заплатил более 120 миллионов гривен налогов в государственный бюджет. Хочу заметить, что это только то, что заплатил сам ТРЦ. Все компании и магазины, которые у нас представлены платят налоги отдельно. В то же время мы активно участвовали в благотворительности - перечислили более 27 миллионов гривен на помощь ВСУ, пострадавшим семьям и детям. Мы считаем, что бизнес должен поддерживать Украину в это нелегкое время как финансово, так и гуманитарно", - сказала генеральный директор ТРЦ Respublika Park Юлия Счастливая.

ТРЦ Respublika Park является важным социально-инфраструктурным объектом, где представлено более 280 магазинов и создано более 8 тыс. рабочих мест. Учитывая важное значение налогов в системе обеспечения поступлений в государственный бюджет, ТРЦ "Республика Парк" сотрудничает с ответственными международными и национальными бизнесами, которые вместе платят налоги в государственный бюджет и реализуют благотворительные проекты.

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"Республика Парк" - крупнейший в Восточной Европе ТРЦ, открытый в ноябре 2021 года в Киеве, общей площадью 300 000 кв. м. Владельцем ТРЦ "Республика Парк" является компания Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH (Австрия), которая специализируется на недвижимости в Центральной и Восточной Европе. Компания Trafin осуществляет значительные инвестиции в торговые, гостиничные и жилые комплексы во многих странах и является весомым участником инвестиционного сектора украинской экономики как акционер ТРЦ Respublika Park.

С началом полномасштабного вторжения ТРЦ Respublika Park активно поддерживает благотворительные инициативы и проекты в помощь Вооруженным Силам Украины, восстановление жилья, семьям с детьми, пострадавшими от войны, и на лечение онкобольных детей.

ТРЦ "Республика Парк" вместе с партнерами удалось реализовать благотворительные проекты с Национальным банком Украины, фандрейзинговыми платформами "Вернись Живым", UNITED24, благотворительными фондами "Таблеточки", "Украина-ЕС. Развитие и Реконструкция", НДСБ "Охматдет".

В команде ТРЦ работают волонтеры в поддержку военных бригад, согласно потребностям регулярно осуществляют закупки и доставляют в пункты назначения.

Respublika Park продолжает работать и вместе с партнерами делать свой вклад в экономику страны.

Для справки. Respublika Park - супер-региональный ТРЦ, который был открыт в ноябре 2021 года в Киеве, общая площадь - 300 000 кв.м. Владелец ТРЦ - австрийская компания Trafin Consulting und Entwicklungs GmbH, которая была основана в Вене в 2013 году и работает в сфере недвижимости. Сейчас акционер Республика Парк успешно представлен на рынках недвижимости Центральной и Восточной Европы. Trafin осуществляет значительные инвестиции в торговые, гостиничные и жилые комплексы во многих странах и является весомым участником инвестиционного сектора украинской экономики как акционер ТРЦ Respublika Park.