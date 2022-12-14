По итогам конференции "Солидарны с украинским народом" было привлечено 1 млрд евро, также подписан ряд соглашений на более 530 млн евро на развитие цифровой сферы и быструю восстановление инфраструктуры.

Украина получит около 1,5 млрд евро помощи в результате визита правительственной команды во Францию.

"Около 1,5 млрд евро помощи. Таковы результаты визита правительственной команды во Францию. По итогам конференции "Солидарны с украинским народом" был привлечен 1 млрд евро. Часть из них – это оборудование, которое будет передано в ближайшее время для восстановления энергоинфраструктуры Украины. Также имеем ряд соглашений на более чем 530 млн евро на развитие цифровой сферы и быстрое восстановление инфраструктуры", - написал в своем Telegram-канале премьер-министр Денис Шмыгаль.

Кроме этого, по словам Шмыгаля, было согласовано общее видение страхования военных рисков для бизнеса, а также вопросы снабжения Францией систем ПВО.

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"Ключевой вопрос – ядерная безопасность. С главой МАГАТЭ Гросси и президентом Макроном мы постепенно движемся в этом направлении", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, Украина привлекла около 1 млрд долларов по итогам международной конференции "Солидарность с украинским народом", которая состоялась 13 декабря в Париже.

Помощь Франции Украине - что известно

Франция готовит для Украины партию оборудования, необходимого для восстановления энергетической системы.

Раньше в Украину прибыла реактивная система залпового огня LRU из Франции.

Также президент Макрон обещал Украине современные системы ПВО.