Резников добавил, что передача французского вооружения ВСУ - это видимый результат дружбы президентов Украины и Франции Владимира Зеленского и Эммануэля Макрона.

В Украину прибыла реактивная система залпового огня (РСЗО) LRU из Франции.

"Четвертый брат в Long Hand Family, LRU из Франции прибыл в Украину LRU из Франции прибыла в Украину. Украинская армия теперь еще мощнее для сдерживания и уничтожения врага", - сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

Чиновник подчеркнул, что это видимый результат дружбы между президентами Украины Владимиром Зеленским и Франции Эммануэлем Макроном.

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РСЗО LRU - это французская модификация американской реактивной системы залпового огня M270. РСЗО построена на гусеничной базе БМП "Брэдли". Пусковые установки оснащены Европейской системой управления огнем (EFCS). В зависимости от модификации LRU имеет дальность полета снарядов не менее 80-85 км.

Военная помощь от Франции

20 ноября министр обороны Франции Себастьен Лекорню рассказал, что Украина получила от Франции зенитные системы Crotale для защиты неба.

По его словам, недавно Киев получил две ракетные батареи Crotale для противовоздушной обороны и две реактивные системы залпового огня (LRU) для наземного удара. По словам министра, украинская армия просит радары. Этот запрос сейчас "на рассмотрении".