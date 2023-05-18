По словам эксперта, у нас есть все шансы победить в 2023 году.

Экстрасенс Дмитрий Дульский рассказал, что у Украины есть все шансы победить в полномасштабной войне с Россией уже в этом году. Однако, если активные боевые дейтсвия, по его словам, не закончатся полностью, то они могут быть локализованы на небольшом участке нашей страны.

Однако есть шанс, что в 2023 году мы придем к каким-то соглашениям с россиянами. А все потому, что у них просто не хватит ресурсов, чтобы повторить то, что было в прошлом году.

Экстрасенс уверен, что победа в любом случае будет за Украиной.

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"Более того, мы даже можем склонить их (россиян, - УНИАН) к капитуляции, выводу войск. То есть, у нас в этом году будут большие шансы. Я вижу, что 2024-й год будет мирным для нас. В это время мы должны поставить жирную точку с россиянами", - сказал Дульский в интервью УНИАН.

Когда закончится война в Украине - прогноз экстрасенса Шептицкого

По словам Романа Шептицкого, у ВСУ есть все шансы выбить врага уже в этом году. Однако ситуация не будет спокойной вплоть до 2027 года. Это не значит, что будут активные боевые действия, продолжил эксперт, однако по энергиям идет модель Израиля - тихо, тихо, тихо, а потом обстрел.

"Имея такую соседку, как Россия, мы не можем быть уверенными в том, что нас никто не тронет", - добавил Шептицкий.

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