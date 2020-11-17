Банки могут закрыть на карантин отделения, находящиеся в торговых центрах.

Глава НБУ Кирилл Шевченко рекомендовал банкам закрывать на карантин выходного незагруженные отделения, а также отделения которые находятся в торговых центрах или других зданиях, закрытых на карантин.

Об этом Шевченко написал в своем Facebook.

Читайте такжеКарантин выходного дня: в Минздраве посоветовали предпринимателям "искать дополнительные источники дохода" и идти работать в больницы

«Закрывать отделения, являющиеся на сегодня незагруженными или находящиеся в крупных торговых центрах и зданиях, которые закрыты на время карантина. Это важная превентивная мера против распространения коронавируса», — написал глава НБУ.

Также Шевченко отметил, что банки страны без проблем перенесли первый карантин выходного дня, поскольку правительство разрешило работать в выходные банкам, страховым компаниям и почтовым операторам. Он подчеркнул, что НБУ не вводил ограничения на работу финучереждений и их операции.

По словам главы центробанка, дежурные отделения банков, которые обычно работают в выходные дни, продолжали работать и в минувшие выходные. В то же время Шевченко призвал граждан не посещать отделения без крайней нужды и выбирать онлайн каналы обслуживания.

Карантин выходного дня в Украине

В связи с ухудшением эпидситуации Кабинет министров 11 ноября принял решение о введении в Украине карантина выходного дня. Он должен действовать каждую субботу и воскресенье с 14 по 30 ноября. Разрешено работать только продуктовым магазинам, аптекам, почтовым отделениям, ветаптекам, медучреждениям, АЗС.

Это вызвало недовольство среди владельцев и работников "запрещенного" на выходные бизнеса.

Мэры отдельных городов, в частности Львова, Житомира, Тернополя, Черкасс, Днепра, Одессы, Ивано-Франковска, заявили, что в их городах не будут выполнять решение Кабмина о введении карантина выходного дня.

16 ноября 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что считает правильным шагом введение в Украине карантина выходного дня.

17 ноября 2020 года премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что в случае отмены карантина выходного дня уже через месяц в Украине могут закончиться койкоместа для больных COVID-19.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН