ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Котировки еврооблигаций украинского правительства дешевеют после попыток Кабинета Министров задержать выплаты по целевым "зеленым" облигациям в адрес компании ДТЭК ВИЭ.

В среднем ценные бумаги украинского правительства за этот период снизились на 3,7-4%.

Больше всего обесценились долгосрочные ценные бумаги со сроком обогащения 6 и больше лет.

3-х и 5-ти летние облигации подешевели на 2,8-2,9%.

После скандала с "зелеными" облигациями, долгосрочные еврооблигации Украины (11 лет) начали торговаться ниже номинала, что может свидетельствовать о падении доверия к действиям правительства.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средство целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии. 15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых "зеленых" еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.

Автор: Иван Бойко