15 сентября в отеле Fairmont прошла встреча директора Евразийского центра имени Дину Патричиу при Atlantic Council Джона Хербста и участников Украинской Ассоциации платежных систем. Члены ассоциации получили уникальную возможность задать вопросы 5-ому Чрезвычайному и полномочному послу США в Украине, а также обсудить интересующие вопросы украино-американских отношений. Во время общения обсудили темы стратегического сотрудничества США и Украины, политики Президента Байдена, визита Президента Зеленского в США и многое другое.

"Мы организовали встречу с Джоном Хербстом для всех участников UAPS, чтобы услышать независимое мнение относительно трансформации Украины как со стороны политического устройства, так и большого рынка. Продуктивная коммуникация с мистером Хербстом позволяет оценить важные события в Украине под новым углом, который мы не видим, работая исключительно на украинском рынке. Бывают моменты, когда нужно услышать мнение со стороны, чтобы по-новому взглянуть и на свой бизнес, и развитие государства, в котором живем", - прокомментировала президент UAPS Галина Хейло.

Джон Хербст также отметил, что США видит изменения, которые произошли в Украине за последние годы. Однако темп внедрения этих изменений необходимо увеличивать. США рассматривает Украину как своего стратегического партнера, но нашей стране необходимо придерживаться условий сотрудничества.

"Джон Хербст отметил большие изменения в Украине. Отрадно, что на гребне инноваций в нашей стране находятся fintech-компании. Украина уже сейчас почти достигла уровня развитых финансовых рынков вроде Великобритании. При этом мы обогнали по этому показателю многие страны Евросоюза. Еще в прошлом году общее количество всех безналичных платежей по картам Mastercard в нашей стране составляло 51%, а уже сегодня достигнут уровень 72%. Онлайн-оплаты выросли на 45%. А 46% бесконтактных оплат в Украине уже сейчас проходит через NFC-устройства. Рынок продолжает расти, поэтому в будущее мы смотрим с оптимизмом", – подчеркнула СЕО fintech-компании LeoGaming, член Наблюдательного совета UAPS Алена Шевцова.

Напомним, 9 августа в отеле Hilton Kyiv состоялась первая конференция Украинской Ассоциации платежных систем – UAPS Conference 2021. Ее спикерами, кроме Джона Хербста, были третий президент Украины и глава Наблюдательного совета МПС LEO Виктор Ющенко, посол Украины в США Оксана Маркарова, президент US-Ukrainian Business Council Морган Вильямс, а также заместитель Министра молодежи и спорта Украины по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виталий Лавров.

На данный момент в UAPS входит 20 участников, среди которых крупнейшие финансовые компании Украины ФК "Система" (бренд Sistema), ФК "Леогейминг Пей" (бренд LeoGaming), ФК "Свифт Гарант" (бренд City24), а также украинский транзакционный банк IBOX BANK.

Автор: Иван Бойко